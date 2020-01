"Les Livres ont la parole" : "Briser en nous la mer gelée" d'Érik Orsenna

publié le 05/01/2020 à 09:40

Érik Orsenna est l'un des auteurs les plus attendus de ce début 2020. L'académicien fait son grand retour au roman avec Briser en nous la mer gelé chez Gallimard. C'est un retour d'autant plus remarqué que l'auteur de L'Exposition coloniale, prix Goncourt 1988, consacre son nouveau livre à l'amour.

C'est plus précisément une histoire d'amour fou dans laquelle le voyage et la géographie jouent un rôle majeur et où l'écrivain se cache à peine pour se mettre en scène. "Je m'étais dit à 30 ans tous les 10 ans je ferai un roman d’amour. J'ai fait un roman d'amour à 40 ans [L'Exposition coloniale], j'ai fait un roman d'amour à 50 ans [Longtemps]. À 60 ans, j'ai laissé passer et puis je me suis dit, 70 ayant sonné c'est le moment revenir au roman d'amour et il se trouve qu'une histoire vraie, qui m'est arrivé, se présentait", démarre l'auteur au micro de RTL.

"J'ai rencontré une femme, coup de foudre réciproque, demande en mariage au deuxième dîner. Suivent quatre années d'un mariage où les tensions sont très fortes. Au 'Oui' du mariage succèdent les 'non', qui finissent par l'emporter (...) Devant la magistrate qui est chargée de nous divorcer, elle dit cette phrase incroyable : 'Vous êtes bien sûrs de vouloir divorcer ? Dommage, je sentais beaucoup d'amour en vous. Et donc, j'ai eu envie de raconter ce qui c'est passé, ce mariage difficile, ce divorce surprenant, ce moment de désespoir pendant une année et ces retrouvailles", confie Érik Orsenna.

Le coup de cœur du libraire :

Place à notre premier coup de cœur de libraire de l'année 2020. Nous allons à la Garenne-Colombes à la librairie Mots en marge où nous attend Nathalie Iris. Elle recommande une autre nouveauté de ce mois de janvier : Lake Success, de l'américain Gary Steynghart. "Le héros de ce livre est new-yorkais et il est trader. Le crash boursier de 2008 le ruine. Il décide de tout plaquer et de traverser les États-Unis à la recherche de son premier amour. Ce livre m'a séduit, car c'est un road-trip extraordinaire à travers l'Amérique et il y a aussi ce garçon qui va se confronter à une certaine misère humaine. C'est à la fois très drôle et très émouvant", explique Nathalie Iris.

