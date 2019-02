A La Bonne Heure avec Erik Orsenna

publié le 14/02/2019 à 10:31

Il y a presque un an, le 20 février 2018, l'écrivain Erik Orsenna et Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles, remettaient à l'ex ministre de la Culture Françoise Nyssen leur rapport intitulé Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain. Ce document est composé d'une vingtaine de propositions pour les établissements de lecture privés et universitaires. Objectif : Dépoussiérer l’image des bibliothèques ! L'Académicien publie aujourd'hui un ouvrage inspiré de ce rapport et édité chez Stock.

"Voyage au pays des bibliothèques" d'Erik Orsenna et Noël Corbin (Stock)

Le rapport confirme le rôle fondamental des bibliothèques, "espaces de démocratie culturelle", et dresse un rapide état des lieux du réseau de lecture publique, des horaires d’ouverture et des personnels.

Parmi les recommandations, sur la question de l’extension des horaires, Erik Orsenna et Noël Corbin proposent le lancement d’un plan national pour les bibliothèques et un diagnostic territorial sur l’organisation du temps des usagers. Ils préconisent également l’accompagnement financier des collectivités territoriales, le conditionnement des subventions de l’État à l’adoption d’une charte de la lecture publique définissant des objectifs ou encore le développement de l’ouverture dominicale des bibliothèques universitaires. Autres propositions présentes dans le rapport : le renforcement du réseau de lecture publique par de nouveaux partenariats et la garantie ainsi que l’adaptation des cadres d’emploi et des formations des professionnels aux nouveaux usages.

> Erik Orsenna : "Voyage au pays des bibliothèques"

Les deux hommes recommandent également un certain nombre de mesures permettant de renforcer le rôle joué par les bibliothèques auprès des publics dits "empêchés" ou "éloignés" : la lutte contre la fracture numérique, l'accompagnement à la recherche d’emploi, le renforcement de la coopération avec l’Éducation nationale, le développement du nombre de bibliothèques publiques habilitées à l’Exception Handicap ou encore la garantie du droit à la lecture des personnes sous main de justice.



"Faisons un rêve. Il était une fois un pays de lecteurs. C’est-à-dire un pays où chacun, chacune, dispose d’un lieu, près de chez lui, de chez elle, un troisième lieu entre domicile et travail, un lieu chaleureux où il, où elle se rend pour découvrir et se découvrir, apprendre, imaginer, échanger, voyager. Un lieu qui lui donne une confiance en soi et le goût du possible. Ce pays, c’est le nôtre, c’est la France. Il dépend de nous qu’il existe." - Erik Orsenna

