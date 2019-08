publié le 27/08/2019 à 13:10

L'auteur Erik Orsenna revient sur la vie de Beaumarchais dans son nouveau livre, paru le 14 août 2019 : Beaumarchais, un aventurier de la liberté.

Fils d'horloger et horloger lui-même, maître de musique, magistrat, marchand d'armes, armateur, espion, diplomate, éditeur, écrivain... Beaumarchais est né Pierre-Augustin Caron le 24 janvier 1732, mais il est aujourd'hui connu pour être l'auteur de deux des pièces de théâtre les plus célèbres du XVIIIe siècle, Le Mariage de Figaro et Le Barbier de Séville.

L'écrivain membre de l'académie française Erik Orsenna a écrit ce livre parce que le XVIIIe siècle est le siècle qui a inventé le "en même temps" : "On peut être en même temps écrivain et espion, (...) à la fois financier et se battre pour la liberté des révoltés américains contre les colonisateurs anglais, etc", confie l'auteur à RTL, "Beaumarchais, c'est quelqu'un de joyeux, passionné par la science économique, c'est le premier actionnaire de la première société privé de distribution des eaux à Paris. Il pensait que des vaisseaux voleraient dans les airs. Le XVIIIe siècle c'est la liberté".

Après le jardinier de Louis XIV, Jean de La Fontaine et Pasteur, Erik Orsenna a décidé, à nouveau, de raconter un siècle. Beaumarchais est quelqu'un d'urbain, "totalement dans la ville", qui a "mal réussi ses deux premiers mariages", selon l'auteur.

Celui qui a hérité d'une terre de ses parents est aussi un homme d'argent. Erik Orsenna raconte : "Il est infidèle à tout, sauf à sa famille. L'argent c'est l'entreprise et elle commence au XVIIIe siècle. (...) Beaumarchais voyait la littérature et le théâtre comme des activités totalement annexe".

L'histoire du Barbier de Séville est fascinante. Le culot de cet homme aux facettes multiples l'emmène jusqu'à la Comédie Française, pour la représentation d'une pièce, dont il chante les louanges à qui veut l'entendre. Après la première représentation, face aux critiques qui l'accablent, il s'enferme entre le jeudi et le dimanche, réécrit tout et présente, le samedi, le chef d'oeuvre que le monde connait aujourd'hui. Avant Les Noces de Figaro, Le Mariage de Figaro est une pièce interdite à travers l'Europe pour ses propos révolutionnaires qui inspireront même Danton et Robespierre qui diront "c'est lui qui a allumé le feu de la Révolution à travers l'Europe", explique Erik Orsenna à RTL.

"Le XVIIIe siècle c'est mon siècle. C'est là où on est tout en même temps. (...) C'est la liberté sous toutes ses formes", a expliqué l'auteur à RTL.

Après avoir écrit son livre, il a rencontré l'héritier direct de Beaumarchais, un professeur d'université, Jean-Pierre de Beaumarchais, pour lui faire lire ses épreuves. Après une nuit de lecture, ce dernier lui dira "c'est bien".