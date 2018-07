Les jeunes et leurs expressions s'emparent de la langue française

publié le 28/07/2018 à 10:54

La langue française est en perpétuelle évolution, ce qui était incorrect hier peut entrer dans les dictionnaires demain. Il suffit que l'expression ou le mot nouveau plaise à beaucoup de Français puisque c'est l'usage qui est répertorié dans les dictionnaires. Riad Sattouf est un auteur de bande dessinée qui a écrit notamment La Vie secrète des jeunes ou Les Cahiers d'Esther.



La vie de cette petite fille de 10, 11 ou 12 ans est constituée de perles d'observation de la culture et de la langue des enfants et des ados d'aujourd'hui, avec des phrases du type "c'est grave bien sérieux", "j'avoue" ou "trop stylé". "J'avoue" signifie "oui très", comme dans "il était dur le contrôle de maths, hein ?", réponse : "j’avoue". "Sérieux" signifie simplement "vraiment" et "genre" est plus une manière de rythmer sa phrase. Ce sont des fautes de langue, mais en réalité, entre copains, cela est admis. En fait, nous somme tous polyglottes en choisissant notre niveau de langue en fonction du contexte dans lequel nous parlons.

Quand Esther, le personnage de Sattouf, s'exclame "dans ma classe de 6e, les gens sont mais trop moches", ou que la fontaine est "juste mais trop loin", on remarque que le "mais" est en train de remplacer le "genre" de la génération précédente. Et concernant le "trop" qui remplaçait le "très" dans les cours de récré il y a 20 ans, il est déjà adopté par beaucoup d'adultes et figure désormais dans le Larousse.