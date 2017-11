publié le 04/11/2017 à 14:51

Le troisième volume des Cahiers d’Esther, la bande dessinée dans laquelle Riad Sattouf raconte le quotidien d’une pré-adolescente, est sorti le 2 novembre en librairie. La jeune fille, âgée de 10 et 11 ans dans les deux premiers tomes, en a désormais 12 et voit ses centres d’intérêt changer : l’élection de Donald Trump, la présidentielle française, le premier téléphone portable… Invité du Journal inattendu de Vincent Parizot, ce samedi 4 novembre, le dessinateur s’est confié sur son processus créatif.



Pour écrire les aventures d’Esther, Riad Sattouf s’inspire d’une "vraie petite fille", qui "existe réellement". La fille d’un couple d’amis, qui ne s’appelle pas Esther dans la réalité, et qui a "la particularité d’être très volubile" : "Je peux la lancer sur n’importe quel sujet et elle se met à parler, à raconter plein de trucs. Ça m’intéresse beaucoup parce que c’est aussi son point de vue sur le monde, d’un point de vue des enfants sur le monde des adultes."

Chaque année, cette mystérieuse petite fille voit son quotidien édité en BD. Jusqu’à quand ? "L’idée que j’avais, sauf si elle me plante à l’adolescence parce qu’elle deviendrait rebelle et qu’elle en aurait ras-le-bol, ce serait de la suivre jusqu’à ses 18 ans", explique Riad Sattouf. Je voudrais faire un album par an pour pouvoir montrer l’évolution d’une personnalité, la construction d’une jeunesse et d’un individu."

Bonjour! Mon nouveau livre, "Les Cahiers d'Esther, histoires de mes 12 ans" sort en librairie aujourd'hui!

J'espère qu'il va vous plaire ¿¿ pic.twitter.com/rcSqJYPKBl — Riad Sattouf (@RiadSattouf) 2 novembre 2017