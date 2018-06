Abrégeons, mais abrégeons bien

publié le 30/06/2018 à 11:35

Les abréviations obéissent à des règles bien précises et quand elles ne sont pas respectées, c'est énervant. L’enseigne de M. Bricolage, par exemple, où "monsieur" est abrégé en "Mr" alors qu'en français, "monsieur" s’abrège tout simplement M., Mr c’est mister, à l’anglaise donc.



Et pourquoi un M suivi d’un point, tandis que "madame" c’est grand M, petit m, petit e mais pas de point ? Parce que le point signale qu’il manque la fin du mot, or avec Mme en abrégé on garde la dernière lettre, et même les deux dernières lettres.

Il existe aussi des erreurs constantes d’abréviation des adjectifs numéraux ordinaux, un gros mot pour dire 2e, 10e, 100e. Par exemple, j’ai vécu un calvaire, en rejoignant la rédaction du journal Le Monde, où j’officie quand je ne suis pas à RTL. Il y avait une faute dans les sanitaires. Sur les distributeurs de papier toilette, il était imprimé : "LORSQUE LE 1er ROULEAU EST VIDE, POUSSEZ LA TRAPPE POUR ACCÉDER AU 2eme ROULEAU". J’ai lu cette phrase, selon mes calculs, plus de 4.000 fois. Je n’en pouvais plus de cette phrase. Parce qu’ils avaient imprimé 2eme, avec un 2 en chiffre arabe suivi des trois lettres eme, alors que l’abréviation s’écrit avec le chiffre arabe 2 suivi d’un petit e seulement.

Que ce soit 10e, 20e ou 100e, quand on ne les écrit pas en toutes lettres, c’est le nombre et juste le petit e. Pour 1er, c’est le chiffre 1 et juste er, les deux dernières lettres de premier ; pour 1re, c’est le chiffre 1 et re, les deux dernières lettres de première. Si vous avez des doutes, vous pouvez retrouver tout cela sur un site complet : LesAbreviations.com.