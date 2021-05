Les infos de 6h - Concert-test d'Indochine : "c'était bon !", témoigne une spectatrice

publié le 30/05/2021 à 07:20

Comme un air de vie d'avant. 5.000 spectateurs masqués ont assisté au concert-test du groupe Indochine samedi 29 mai. L'événement a été organisé pour concevoir le protocole sanitaire des futurs rassemblements. Les participants, qui ont été tirés au sort et ont ainsi pu profiter du spectacle, devront se faire tester dans sept jours afin d'observer la propagation, ou non, du coronavirus lors de la soirée.



Néanmoins, le virus étaient bien loin des esprits, ou presque, durant cette heure et demi de concert. "C'était bon, enfin du live, des échanges", raconte Alexandra à la sortie qui évoque également "l'émotion" et les "frissons" ressentis. "On ne va pas se mentir, 1h30 à chanter et à sauter, on sent quand même le masque au bout d'un moment", admet-elle.

La jeune femme était accompagnée de son amie Tali. "Toutes les émotions sont mélangées, il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'on a ressenti, il fallait le vivre", témoigne cette dernière. "On était là pour une seule et même chose : faire revivre les concerts", conclut-elle.

À écouter également dans ce journal

Justice - La police a procédé à une perquisition dans une abbaye traditionaliste de l'Indre où un témoin disait avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. Les fouilles n'ont donné aucun résultat.

Football - Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des champions en battant Manchester City (1-0) samedi dans une finale 100% anglaise.