Les Grosses Têtes : les 5 Fake news du jour

Dans les Fakes news des Grosses Têtes de ce 29 novembre, Bernard Mabille raconte : "Monseigneur Aupetit, l’Archevêque de Paris y est allé de son commentaire sur l’affaire Hulot en déclarant : 'Avec sa coupe de cheveux d’un moine, les femmes auraient dû se méfier !'"

De son côté, Sébastien Thoen explique : "D’après les dernières statistiques, 3 enfants sur 10 en France seraient nés par PMA, 2 sur 10 par GPA et 1 sur 4 par PPDA." Pour Steevy : "Les loups sont aux portes de Paris : à cause de sa ressemblance avec le Petit Chaperon rouge, Anne Roumanoff a été placée sous sécurité renforcée."

Yoann Riou révèle : "Un Argentin de 39 ans, fan du footballeur Maradona, est devenu papa d’un petit Diego qu’il a prénommé ainsi parce qu’il est né jeudi dernier, jour anniversaire de la mort du footballeur. Il avait déjà eu deux filles qu’il avait appelé : Mara et Dona." Pour Michèle Bernier, "Eric Zemmour bientôt papa. Elle s’appellera Corinne si c’est une petite fille, Jean-Marie si c’est un petit garçon et 'Drôle de surprise' si c’est un petit noir."

Enfin selon Valérie Mairesse: "D’après les dernières études scientifiques, le variant OMacron serait finalement moins contagieux que le variant Castex mais plus contagieux que les variants Alpha et Delta. Si vous avez eu vos trois doses de vaccin et que vous êtes contaminé quand même, c’est que c’est le variant Bêta."

La bonne information est celle de Yoann Riou.