Les Grosses Têtes : le meilleur de Michèle Bernier

publié le 03/04/2021 à 08:00

Cette semaine, l'équipe des Grosses Têtes vous propose le meilleur de Michèle Bernier dans l'émission de Laurent Ruquier, à travers un best of inédit. De la culture, des anecdotes, mais surtout de la bonne humeur et une bonne dose de rires au programme.

Comédienne et humoriste, Michèle Bernier fait ses débuts au théâtre avant de mener une carrière à la télévision, mais aussi au cinéma. Elle rejoint les Grosses Têtes de Laurent Ruquier en 2014. Dans ce Best of inédit, Michèle Bernier rejoue le débat de la dernière présidentielle avec Elie Semoun. On la retrouve aussi en chanson avec une comptine pour enfant, et un peu de Mary Poppins...

Chaque semaine, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous donnent rendez-vous sur RTL. Ne manquez pas votre programme favori de 15h30 à 18 heures, du lundi au vendredi, mais aussi le weekend à la même heure avec les best of de l'émission. Retrouvez également l'ensemble des replays sur l'application RTL ou rtl.fr.