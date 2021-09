Jade, Anne Roumanoff et Eric Dussart

Anne Roumanoff : "On m'a collé une image d'idiote"

Anne Roumanoff et sa transformation physique

Ce samedi 11 septembre, Anne Roumanoff était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, à l'occasion de la tournée de son spectacle Tout va presque bien dans la France entière. L'humoriste investira entre autres la scène du Théâtre Bobino à Paris pour cinq représentations les 28, 29, 30 septembre, 1er et 3 octobre prochains.

Ce matin, l'humoriste est revenue sur ses débuts parfois compliqués à la télé, notamment dans l'émission La classe présentée par Fabrice à la fin des années 80. Anne Roumanoff a également expliqué avoir été snobée par les médias pendant un temps, et comment elle a su faire évoluer son image au fil de sa carrière : "On m'a collé une image d'idiote pendant longtemps", a-t-elle déclaré.

Elle a aussi révélé avoir subi une opération de chirurgie esthétique en mars dernier pour se sentir mieux dans son corps. Une décision qu'elle regrette un peu aujourd'hui mais dont elle parle avec beaucoup d'humour. Côté coeur, l'humoriste est divorcée depuis 2019. Mais a-t-elle retrouvé l'amour aujourd'hui ? Elle s'est confiée au micro d'Eric Dussart et Jade.

Pendant l'émission, l'ancienne animatrice radio a également partagé une anecdote touchante sur Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre dernier. Enfin, elle est revenue sur sa rencontre avec Mylène Farmer au début de leur carrière ainsi qu'avec une immense star internationale... Découvrez le nom de cet artiste de légende en replay et en vidéo ci-dessus...

