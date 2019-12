publié le 16/12/2019 à 11:43

Victoria Mas, auteure du Bal des folles récompensée par le Renaudot des lycéens et Karine Tuil qui a écrit Les Choses humaines, sacrée par le prix Interallié et le Goncourt des lycéens reviennent sur leurs consécrations de la rentrée littéraire.

Le succès garde toujours une part de mystère mais peut-on expliquer celui de Victoria Mas et Karine Tuil ? Ce n'est pas un exercice facile, mais il y a au moins une raison, et commune en plus aux deux romans : le sort réservé aux femmes. Dans Le Bal des folles, Victoria Mas, raconte l'incroyable bal organisé au XIXe siècle par le professeur Charcot à l’hôpital La Pitié Salpêtrière, où il invitait les parisiens à venir danser avec ses patientes internées. On suit 3 de ses folles, ou en tout cas taxées comme telles par une société outrageusement patriarcale.

"La place des femmes a motivé l'écriture de ce roman, puisque j'ignorais totalement l'existence de ces femmes internées, de ces aliénées comme on appelait à l'époque (...) Quand j'ai découvert que la Salpêtrière était auparavant un asile pour femmes et que chaque année était organisé ce grand bal, je m'en suis voulu de ne pas connaître l'existence de ces femmes (...) Je voulais en savoir plus sur elles", confie l'auteure au micro de RTL.

Au départ, un fait-divers

Karine Tuil dans Les Choses humaines, aborde le thème du viol, celui d'une jeune fille par le fils d'une famille en vue, un père journaliste célèbre, une mère, grande intellectuelle, à l'heure de la révolution #MeToo. Nous assistons aux effets dévastateurs de l'agression tant du côté de la victime, que du coupable et de leurs proches.

"Au départ, c'est un fait-divers qui m'a interpellé, qui c'était passé aux États-Unis. C'était un procès qui opposait un jeune étudiant de Stanford et une femme qui l'accusait de l'avoir agressé sur le campus. Le verdict était considéré commet rop clément, 6 mois de prison, dont 3 fermes", démarre l'auteure, avant de poursuivre : "Ce qui m'avait marqué, c'était que la jeune femme tenait un blog, où elle s'adressait à l'accusé et moi-même dans mon entourage je connaissais des femmes qui avaient été agressées sexuellement et j'ai donc été très touchée par cette histoire".