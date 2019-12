publié le 14/12/2019 à 09:40

L'écrivain et journaliste avait publié en 2010 une première version de ce livre dans lequel il s'attaquait avec érudition et humour aux clichés de l'Histoire de France. Il en sort une version superbement illustrée dans laquelle François Reynaert revisite avec la même curiosité notre roman national.

"Pourquoi "nos ancêtres les Gaulois" est une fadaise ? Et bien parce que Louis IV n'en avait rien à faire de le savoir. Ce qui comptait c'était ses ancêtres à lui, c'était de remonter à Clovis, comme tous les rois de France", explique l'écrivain au micro de RTL.

Toute l'idée du livre pour François Reynaert est donc, non seulement de raconter l'histoire de France, mais surtout "comment on l'a construite". Cette fois, l'illustration est de mise et sert cette cause là. Le romancier a en effet travaillé avec un iconographe et un maître d'ouvrage, pour nous montrer, avec justesse, comment, sans cesse et à toutes les époques, l'histoire est reconstruite et instrumentalisée à des fins idéologiques.

"Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises" est publié aux éditions La Martinière.

Bernard Lehut et le romancier François Reynaert Crédit : RTL

Le coup de cœur de la libraire :

Direction Bordeaux où David Pigeret, de la librairie Mollat, nous propose une autre idée de beau livre à offrir : un magnifique album intitulé 400 femmes artistes, avec le mot "femmes" barré d'un trait qui ne doit rien au hasard.

"Il s'agit de réhabiliter la place de la femme dans l'histoire de l'art, explique le libraire, car elles ont été très souvent oubliées, dévalorisées et leurs oeuvres restées dans l'ombre de leur père, leurs frères (...) Le pari du livre est de montrer qu'il existe une autre histoire de l'art à écrire au féminin."

400 femmes artistes a été couronné par le prix "J'aime le livre d'Art" et est publié aux éditions Phaidon.