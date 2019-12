"Les Livres ont la parole" : "L'Art vous le rend bien" de Laurent Gounelle

publié le 08/12/2019 à 09:40

Spécialiste en développement personnel, Laurent Gounelle, qui signe L'Art vous le rend bien, s'est fait connaitre du grand public en signant des romans à succès comme L'homme qui voulait être heureux. Ce chemin vers le bonheur passe aussi par l'art nous dit-il dans ce bel album, sorte de musée idéal de l'écrivain. 50 tableaux et sculptures célèbres reproduits ici permettent à Laurent Gounelle d'explorer les thèmes universels qui lui sont chers...

"J'ai cherché le dénominateur commun entre des œuvres qui me touchent, qui sont belles et celles qui me permettent de visiter certains thèmes, raconte l'auteur. Je m’intéresse à l'être humain depuis assez longtemps maintenant et j'ai pu me rendre compte, comme beaucoup, que nous manquons souvent de mots pour raconter nos expériences, nos vécus... (...) C'est là que l'art intervient.

Pour évoquer l'idée de l'amour, Laurent Gounelle invoque le peintre russe Marc Chagall et son tableau Au-dessus de la ville. Un couple d'anges enlacés qui volent au dessus d'une ville. "On sent, quand on est amoureux, qu'on vole, qu'on est emportés comme ça au dessus de la ville, portés au dessus du monde", résume l'auteur.

L'art vous le rend bien de Laurent Gounelle et Camille Told (coédition Calmann-Levy/RMN).

"L'art vous le rend bien" de Laurent Gounelle et Camille Told Crédit : Calmann-Levy

Le coup de cœur de la libraire :

Florence Lorrain de L'Art de la joie à Paris a choisi le dernier ouvrage de Christophe Donner, Quatre idiots en Syrie. L'écrivain, passionné d'équitation, est invité avec 3 autres Français à Damas par un improbable festival du cheval qui se révèle être un leurre... L'expression vient des "idiots utiles", ces intellectuels que les dictateurs font venir dans leurs pays pour en vanter les mérites.

"Quatre idiots en Syrie" Crédit : Grasset