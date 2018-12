Le renouveau du livre-CD pour enfants

publié le 03/12/2018 à 19:06

Ce n'est certes pas nouveau mais c'est en plein renouveau. Rares sont aujourd'hui les maisons d'éditions qui n'ont pas LEUR livre CD. C'est une autre façon d'apprécier une histoire.



Il y a les livres à lire avec le CD où l'histoire est racontée par une voix célèbre, acteurs actrices (à ce titre je vous recommande chaudement Loin de Garbo histoire sur l'exil racontée par Jean Pierre Daroussin).

Et puis, il y a les livres "augmentés" dirons-nous : sur papier une histoire illustrée, sur le CD des artistes qui viennent chanter. C'est comme ça que travaillent depuis plus de 10 ans les Éditions des Braques, explique l'éditrice Mathilde Davignon. "Le livre disque nous ne le travaillons pas comme une lecture simultanée, parce que ce n'est pas comme ça que les parents ou les enfants le vivent. On s'est rendu compte que ce sont deux temps différents, il y a le temps du livre papier à la maison avec papa ou maman sur le canapé ou en histoire du soir, et il y a le temps nomade pour le CD, en voiture par exemple. Le CD est souvent déconnecté du livre, en tout cas déconnecté de la lecture du livre".

loin de Garbo Crédit : Les éditions des braques

À ce titre, Le grand voyage d’Annabelle, est un modèle du genre. D'un coté, une histoire illustrée, celle d'une petite hirondelle à l'aile cassée privée de migration, et qui va pourtant parvenir à rejoindre sa maman loin au sud de l'Europe grâce à une pléiade d'animaux qui vont l'aider dans son grand voyage. De l'autre, un CD avec des artistes qui viennent "prêter leur voix". C'est le cas d'Olivia Ruiz, Didier Wampas, Magyd Cherfi, Adrienne Pauly etc.

> Le grand voyage d'Annabelle

Sur le CD, Néry raconte l'histoire de cette petite hirondelle embarquée dans une aventure improbable, le texte est accompagné de 10 chansons écrites par Vincent Tirilly et composées par Simon Mimoun (du groupe debout sur le zinc) et Frank Marty (guitariste d'Olivia Ruiz).



Et quand une aventure sur papier et CD est belle, certaines maisons d'éditions leur donnent vie sur scène. Ce sera le cas pour le grand voyage d’Annabelle, le 9 décembre sur la scène du Trianon à Paris avec toute la troupe du CD, puis le 22 décembre à la Belle Électrique à Grenoble.



Le grand voyage d’Annabelle est publié aux Éditions des Braques, dès 5 ans, 23 euros.