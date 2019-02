Kamel Benaouda, lauréat du premier roman jeunesse 2018

publié le 28/11/2018 à 09:00

Kamel Benaouda a été désigné comme étant le gagnant de ce 3ème concours du premier roman jeunesse pour son livre Norman n'a pas de super-pouvoir. Parmi les 924 manuscrits reçus, on compte beaucoup d'histoire fantastiques, du paranormal à la dystopie en passant par l'heroic Fantasy avec une majorité d'auteurs en région.



C'est le cas de Kamel Benaouada puisqu'il enseigne le français dans un lycée près d'Angers. Il a écrit cette histoire - patiemment mûrie - le soir, le matin très tôt, entre une naissance et un déménagement.

L'histoire nous propulse dans un monde où tous les habitants sont dotés de super-pouvoirs. Tout cela est dû à un savant autrichien écœuré par les horreurs de la seconde guerre mondiale, qui en voulant rendre les hommes bons s'est emmêlé les moufles et a répandu dans le monde sa découverte telle une épidémie de peste.

Depuis les premières années de la grande fièvre dite bleue, les pouvoirs sont encadrés et surveillés. Ainsi, à l'âge de la puberté chaque enfant est soumis à un test pour déterminer quel pouvoir sommeil en lui. Seul problème : Norman n'en a pas.



"Norman n'a pas de super pouvoir" de Kamel Benaouda est le gagnant du roman jeunesse Crédit : RTL/Gallimard

"Cela fait très longtemps que je l'ai [cette idée, ndlr] en tête. J'ai grandi dans les années 80 et ça m'a vraiment diverti. J'ai trouvé ça géniale. Mais il y avait toujours une petite frustration.(...) Quand on a fini la bande dessinée ou bien le dessin aimé, on a passé un super moment mais on revient à une réalité qui est forcément décevante. On ne peut pas voler, on ne peut pas faire ceci ou cela. Je trouvais qu'il y avait un problème avec cet univers de super-héros, qui à la fois me fascinait mais me frustrait un peu. Et je me suis dit, si un jour on imaginait l'inverse", a déclaré le romancier de 36 ans.



Cette normalité émancipatrice va conduire Norman sur le chemin de l'amour. Et au fond, même s'il n'a pas de super pouvoir, il en a un au creux de lui : celui d'avoir un gros cœur qui ne bat pas seulement pour lui mais d'abord pour les autres.



Norman n'a pas de super-pouvoir sort ce mercredi 28 novembre 2018 en librairie et c'est le gagnant du roman jeunesse 2018.