Crédit Image : M6 / Vivien Chareyre et Pauline Ben Sassi | Crédit Média : M6 / Vivien Chareyre et Pauline Ben Sassi | Date : 27/03/2019

publié le 27/03/2019 à 17:24

La Pyramide du Louvre fête ses 30 ans en 2019 et pour célébrer ces festivités, le musée parisien met les petits plats dans les grands avec des animations et des activités organisées tout au long de l'année.



Au programme : des rendez-vous populaires, festifs et gratuits qui vont permettre aux visiteurs de découvrir l'histoire de cette structure devenue indissociable de la Capitale. La pyramide du Louvre est la partie émergée d'un des plus grands musées du monde. Un musée sur lequel veillent 1200 agents d'accueils et de surveillance.

À leur tête depuis 6 ans, Servane de Landsheer. "La pyramide c'est l'accueil central du musée, c'est un gigantesque hall d'accueil qui est très déstabilisant pour le visiteur parce que c'est vraiment très grand. Notre mission c'est de faire en sorte que ça reste fluide qu'il n'y a pas d'attroupement". L'an dernier 10 millions de visiteurs ont foulé cette agora donnant accès aux trésors du musée.

Un parking où s'entassaient les voitures

On est loin du début des années 80 quand une partie du Louvre accueillait le ministère des finances et que la cour Napoléon était à peine plus qu'un vulgaire parking au grand désespoir de Jack Lang le ministre de la culture d'alors.



"Les conservateurs du Louvre et les fonctionnaires des finances s'y installaient allègrement et au milieu il y avait un square très moche." se souvient-il. François Mitterrand, Président tout juste élu choisit l'architecte sino-américain, Ieoh Ming Pei.

L'une de ces missions est de construire un hall d'entrée grand, lumineux et contrastant avec les bâtiments alentour. L’architecte propose une structure transparente, légère.



Polémique et insultes

A peine dévoilé, le projet enflamme les esprits."Ce fut une brassée d'insultes, d'attaques, d'une mauvaise foi rare. Mais au-delà de la controverse urbanistique il y avait une controverse politique." précise Jack Lang





François Mitterrand tient bon Ieoh Ming Pei aussi. Le chantier dure 4 ans. Le directeur technique chez Isover-Saint-Gobain Philippe Heringuez réalise qu'il vit un moment rare." Participer à une opération comme celle-là ça arrive une fois dans sa vie. Et c'était un beau défi."

Un défi technologique

Le jeune ingénieur d'alors faisait partie de l'équipe chargée de créer le verre inédit alors et spécialement commandé par l'architecte."Quand on regardait au travers du Louvre, il fallait que la pierre reste légèrement jaunâtre et ne soit pas déformée par la couleur du verre, en plus d'être extra blanc, le verre se devait d'être aussi extra solide."



Des feuilles de verre entre lesquelles un film plastique a été intercalé .Et pour maintenir les 603 losanges et 70 triangles en verre, du silicone posé à l'époque par des ouvriers-acrobates.En 30 ans, jamais un seul de ces morceaux n'a dû être changé.



Les touristes n'ont d'yeux que pour cette Pyramide et voient en elle l'un des chefs d'œuvre de Paris.