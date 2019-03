publié le 25/03/2019 à 09:12

Jusqu'à son inauguration en 1989, la pyramide du Louvre aura donné lieu à de nombreuses critiques et à une bataille acharnée avant de voir le jour. 30 ans après, elle est aujourd'hui unanimement célébrée comme une réussite selon le président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez : "J'étais à l'école du Louvre dans les années 1980 et je me souviens très bien d'un Louvre vieillissant. L'arrivée de la pyramide a été le moment de sa renaissance. On lui doit tout, à commencer par les 10 millions de visiteurs que l'on vient d'avoir".



En 1989, l'oeuvre de l'américano-chinois Ieoh Ming Pei a été critiquée pour son audace : "La polémique était très intéressante et elle l'est toujours. Le mélange de l'audace de l'architecture contemporaine au sein même d'un bâtiment ancien fait le succès du Louvre. C'était un moment très particulier et très virulent quand on regarde la presse de l'époque".

Pour ses 30 ans, le directeur du musée du Louvre prévoit que la place soit prise par l'artiste contemporain JR, qui va mettre en scène la pyramide durant l'ensemble de la semaine. Beaucoup d’événements festifs seront également organisés. Le 21 juin, pour la fête de la musique, il y aura un grand concert sous la pyramide et des spectacles gratuits auront lieu autour du 14 juillet. Jean-Luc Martinez souhaite fêter comme il se doit celle qui "a changé le destin du musée, de Paris et même un peu de la France. La France, pays le plus visité au monde, c'est aussi l'image de la pyramide".