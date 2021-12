La photographe Sabine Weiss est décédée à l'âge de 97 ans.

La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée mardi 28 décembre à son domicile à Paris à l'âge de 97 ans, ont annoncé mercredi 29 décembre sa famille et son équipe dans un communiqué.

Née en Suisse en 1924 et naturalisée française, Sabine Weiss résidait à Paris où elle avait installé son atelier boulevard Murat depuis 1949, a précisé à l'AFP son équipe.

Aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Boubat et Izis, elle était l'une des principales représentantes du courant de la photographie humaniste française. Elle a rencontré Robert Doisneau chez Vogue en 1952. Et ce dernier lui a proposé de le rejoindre au sein de l’agence Rapho. Pendant sa carrière, la photographe a immortalisé de nombreux visages du monde artistique : Stravinski, Britten, Dubuffet, Giacometti, Raushenber, etc.

Ses photos ont fait l’objet de nombreuses expositions à travers le monde. On les retrouve dans des collections prestigieuses (MoMa et Metropolitan Museum of Art de New York, Centre Georges Pompidou, Art Institute de Chicago, Museum of Modern Art de Kyoto…). Officier des Arts et des Lettres depuis 1999, Sabine Weiss a reçu en 2010 les insignes de Chevalier dans l’ordre du Mérite.