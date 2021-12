Coronavirus : "Les examens auront bien lieu en présentiel", annonce Frédérique Vidal

"La décision qui a été prise, c'est de maintenir les examens en présentiel", a affirmé Frédérique Vidal, la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ce mercredi 29 décembre.

Sur France Info, Frédérique Vidal a expliqué que "les établissements ont tout mis en place pour que tout se passe le mieux possible". "Mais des reports peuvent être envisagés au cas par cas". Pour qu'un report des partiels soit effectif, il faut qu'une "promotion soit particulièrement touchée", précise la ministre.

Frédérique Vidal justifie cette décision par la bonne couverture vaccinale des étudiants, qui sont "vaccinés à plus de 92 %" et "plus de 30 % d’entre eux déjà vaccinés à trois doses" explique-t-elle, jugeant les étudiants "extrêmement responsables", tout en écartant la piste d'une jauge dans les universités.