"Le test", "Belle", "King's Man"... Les films à voir (ou éviter)

Dernière séance de cinéma pour 2021. On va passer en revue les 12 nouveautés du jour mais avant, parlons chiffres : quels sont les 5 plus gros succès de cette année ? Le box-office 2021 de nos amis du site cbo.fr est clair : les spectateurs qui ont retrouvé le chemin des salles depuis le mois de mai ont voulu s'amuser et se divertir... Mourir peut attendre aura gardé son titre jusqu'au bout : avec près de 4 millions d'entrées, le dernier James Bond est le film le plus vu cette année chez nous... Juste derrière (et sans doute leader d'ici peu), Spiderman: No Way Home sorti il y a pile deux semaines autour des 3,5 millions de spectateurs, un cran au-dessus de Dune et ses 3 millions de tickets vendus... Côté français, Kaamelott d'Alexandre Astier est le plus gros succès de l'année avec près de 2,7 millions entrées, devant Bac Nord à 2,2 millions et OSS 117 alerte rouge en Afrique Noire proche des 1,7 million même si les Tuche 4 se rapprochent...

Place aux nouveautés. Commençons par une comédie : Le test d'Emmanuel Poulain-Arnaud. Un de nos gros coups de cœur du Festival du Film Francophone d'Angoulême l'été dernier. Imaginez une famille modèle : les parents et leurs 3 enfants. Tout semble aller pour le mieux quand, un matin, maman trouve un test de grossesse positif dans la poubelle. À qui appartient-il ? Qui est enceinte ? Ou qui a mis qui enceinte ? Commence alors une course à la vérité qui va un peu, voire beaucoup, remettre en cause l'équilibre général.

C'est écrit à 100 à l'heure, on se marre tout le temps et, d'un coup, on est ému... Le casting y est pour beaucoup avec dans le rôle des parents un tandem inédit : Alexandra Lamy et Philippe Katerine... Mère et père à l'écran comme dans la vie.

De l'amour et du sexe encore à l'affiche de Tromperie, le bien nommé dernier film d'Arnaud Desplechin où comment un écrivain s'inspire des femmes de sa vie pour nourrir son œuvre... C'est très élégamment et finement adapté d'un roman de Philippe Roth avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grimberg ou Emmanuelle Devos...

Pour les plus jeunes maintenant, puisque nous sommes en pleines vacances de Noël, nous avons une très belle sortie au rayon animation avec un très bon exemple de ce que les Japonais sont capables de produire de mieux : Belle de Mamoru Hosada où comment Suzu une adolescente complexée et timide, s'invente un alter ego star de la pop dans un monde virtuel... Suzu devient alors Belle, suivie par 5 milliards de followers sur les réseaux sociaux... Une créature étrange et inquiétante, la Bête, va s'immiscer entre les deux jeunes filles et provoquer la rencontre des deux mondes... Dessin sublime, thématique universelle sur le passage à l'âge adulte et la solitude de notre époque pourtant ultra connectée... Belle est une réussite, portée dans la version française par la voix de Louane, au doublage et au chant. La chanteuse explore un registre vocal assez différent de ce qu'elle propose habituellement.

On termine en pensant aux ados (mais pas que) avec The King's Man : première mission, qui remonte aux sources de la création de l'élite des services secrets britanniques... Il y avait eu déjà deux volets de la saga à l'époque contemporaine : nous voici cette fois au tout début du XXe siècle au moment où les pires criminels et génies du Mal décident de se liguer contre l'humanité... Heureusement, les ancêtres de 007 vont tout faire pour éviter le massacre. Ralph Fiennes, Gemma Arterto et quelques autres veillent au grain... Moins bêtement violent que les deux premiers, ce film-là est très réussi, réalisé avec classe et efficacité par Matthew Vaughn.