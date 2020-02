publié le 03/02/2020 à 12:30

Xavier de Moulins n'est pas qu'un homme de télé ! Présentateur du 19:45 et du magazine 66 minutes sur M6, le journaliste est aussi écrivain depuis 2011 et la sortie de son première roman Un coup à prendre (Au Diable Vauvert).

Le 22 janvier dernier, l'auteur a publié son septième ouvrage. Intitulé Le petit chat est mort, il est édité chez Flammarion. Un livre plus intime que les précédents dans lequel Xavier de Moulins dévoile sa sensibilité. La raison ? L'idée de ce roman est née d'une histoire qu'il a réellement vécue. Plus largement, à travers cet ouvrage, le journaliste aborde le chagrin éprouvé après la perte d'un proche mais aussi les relations familiales qui en découlent.

"Le petit chat est mort. Les mots sont une détonation. Les choisir pour l’annoncer aux enfants n’a pas été chose facile, alors je me suis résigné à faire simple, cinq mots et un point final. Court, cruel, monstrueux." Des petites choses et des plus grandes pour mieux vivre sous les orages à la saison des hécatombes.

"Le petit chat est mort" de Xavier de Moulins (Flammarion)

