publié le 11/01/2021 à 19:49

Le secteur du mariage est lui aussi gravement affecté par l'épidémie de coronavirus. Alors que le Salon du mariage représente normalement trois rendez-vous annuels à Paris et à Nice, l'entreprise organisatrice, dirigée par Stéphane Seban, est complètement à l'arrêt depuis des mois. La situation sanitaire a également eu un impact sur le nombre d'unions en France : en 2020, elles sont passées de 220.000 à "entre 30.000 et 40.000", explique-t-il au micro de RTL.

Entre les confinements, les couvre-feux et les jauges limites dans les événements privés, "80% des mariages n'ont pas eu lieu et sont reportés à 2021", poursuit Stéphane Seban. Alors que de nombreux sous-traitants participent à l'organisation d'une union, notamment pour la cuisine et la décoration, eux aussi se retrouvent en difficultés face à ces annulations et ces reports. "On ne sait pas si on va les retrouver après cette crise", craint l'organisateur du Salon du mariage.

Stéphane Seban plaide également pour l'annonce d'une date de reprise : "Maintenant qu'on a les vaccins, il faudrait nous donner une visibilité sur reprise de notre activité." "On a parlé de l'événementiel jusqu'en juin et depuis nous sommes les grands oubliés de tous les discours politiques", regrette-t-il.