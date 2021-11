"One Piece" : le millième épisode sera diffusé dans plus de 120 cinémas français

C'est un moment que les fans de One Piece attendent avec impatience. L'épisode 1.000 de la série animée, diffusée sans interruption depuis le 20 octobre 1999, sera diffusé dans plus de 120 salles de cinéma en France.

L'événement débutera à 17h40 dans les cinémas Kinepolis de France et de Belgique, rapporte BFMTV. Il prendra la forme d'un marathon, le Marathon 1000 Logs, avec la diffusion de plusieurs programmes : le film One Piece: Strong World, du court-métrage One Piece Characters Log : Monkey D. Luffy et effet du fameux millième épisode. Marque de l'engouement pour l'œuvre d'Eiichiro Oda, les salles affichent déjà complet.

Pour compléter la fête, le 100e tome de One Piece paraîtra en France le 8 décembre prochain aux éditions Glénat. Près de 250.000 exemplaires devraient être tirés à l'occasion de cette sortie très attendue.