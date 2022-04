INVITÉ RTL - François Alu, nouvelle étoile de l'Opéra de Paris : "J'ai envie d'aller vers le cinéma"

Il est la toute nouvelle étoile de la danse française. François Alu, danseur de l'Opéra de Paris connu autant pour sa virtuosité que son côté atypique et membre du jury de Danse avec les stars a obtenu ce titre prestigieux après une représentation de La Bayadère, où il tenait le principal rôle masculin.

"On n'est jamais préparé à une nomination d'étoile, c'est quelque chose qui arrive comme ça de façon très soudaine. Alors, le moment où j'ai compris que ça pouvait être pour moi, c'est quand j'ai vu le directeur général Alexander Neef et la directrice de la danse, Aurélie Dupont, arriver sur scène. Mais auparavant, je ne m'y attendais pas du tout, confie le danseur sur RTL ce 29 avril 2022. J'ai eu une chance inouïe, c'est que le public m'a toujours beaucoup soutenu. J'ai un public qui est qui comme moi, brillant, festif et ça me fait extrêmement plaisir. Et je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir soutenu tout au long de ce parcours. "

François Alu n'est pas qu'un danseur classique. Physiquement, on dit de lui qu'il est hors norme parce que très puissant, tout en muscles. Il sort du rang et c'est sans doute pour ça que le statut d'étole lui convient tant. "Je pense qu'une étoile, elle doit être unique dans une compagnie. Si on ressemble à tout le monde, c'est bien pour être dans un corps de ballet, aligné. C'est un métier que je respecte énormément. Faire du corps de ballet et être soliste, c'est deux métiers différents. Faire le corps de ballet, c'est extrêmement difficile. Il faut être aligné, il faut être avec tout le monde. Il ne faut pas dépasser. C'est très, très dur. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça", explique-t-il.

Il a aussi été juré de Danse avec les stars la saison dernière, s'essaye au one man show... Il repart d'ailleurs bientôt en tournée avec un nouveau spectacle Complètement jeté. "Je suis bien jeté, en tout cas, admet-il. Déjanté? Je ne sais pas. J'aime faire rire. C'est comme ça que je me vois en tant qu'artiste. Je me dis : on est, on est des catalyseurs d'émotions. Soit on transforme la musique en mouvement, soit on transforme des mots en émotion. On est des passeurs. Et moi j'adore faire rire. Mais j'adore faire pleurer aussi. J'adore faire peur. J'aime me fondre comme ça dans différents personnages et c'est pour ça que de plus en plus, j'ai envie d'aller aussi un peu vers le cinéma. Je pense que, comme beaucoup d'hypersensibles. Ça a son côté pathologique l'hypersensibilité, on est constamment sur des montagnes russes et moi j'adore. C'est une vie qui est très vibrante".