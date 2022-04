Ce vendredi 1er avril est à inscrire en lettres d'or pour l'une des émissions de radio les plus cultes de France. Les Grosses têtes fêtent leur 45 ans, et sont toujours au sommet de la popularité. Pourtant, un changement majeur a été opéré il y a 8 ans avec l'arrivée de Laurent Ruquier aux commandes à la place de Philippe Bouvard.

L'animateur à succès était l'invité de Pascal Praud dans Les auditeurs ont la parole, et à cette occasion, il a évoqué ses premières amours, la scène. Et à ce sujet, un auditeur a interrogé Laurent Ruquier sur la possibilité de le revoir en seul-en-scène. "L'été dernier je me suis tiens, pour mes 60 ans l'année prochaine, je vais remonter sur scène", a-t-il confié sur RTL. Mais le projet risque de finalement ne pas aboutir.

"Il y a peu de temps, j'ai renoncé. Je n'ai plus envie en fait", raconte Laurent Ruquier. "Je crois que la société d'aujourd'hui me fatigue parfois", a-t-il ajouté. "C'est là que je vois que j'ai vieilli", sourit-il.