Michel Polnareff va lancer une mystérieuse expérience musicale immersive

Les fans de Michel Polnareff vont pouvoir se faire plaisir avec un spectacle mystérieux…

Une expérience musicale immersive à laquelle on pourra assister à partir du 5 mai 2022 au Théâtre Le Palace à Paris, une salle de 1.000 places. La description du show est encore sibylline : "Un voyage extraordinaire, conçu par Michel Polnareff, autour de ses chansons mythiques", ce sont les mots qui accompagnent la mise en vente des places.

Sur l’affiche et les photos, postées par l’artiste sur les réseaux sociaux, on devine un écran gigantesque et un paysage paradisiaque et fleuri avec projection d’images et de vidéos sur 360 degrés... "Une expérience exceptionnelle vers l’inattendu et l’explosion d’images musicales", promet-on.

Michel Polnareff pourrait, par exemple, jouer sa musique en live, depuis son studio américain, et la diffuser dans la salle en temps réel… Un rendez-vous novateur qui aura pour titre Polnarêves. Un titre qui fait écho à la 9e piste de l'album de l'artiste sorti en 1974.