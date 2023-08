Le reporter de RTL, Morad Djabari, est allé à Grasse, la ville du sud de la France coincée entre la mer et la montagne et capitale mondiale du parfum dont "les savoir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse" sont inscrits au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.

Les parfumeries et parfumeurs sont extrêmement nombreux dans la petite ville de la Côte d'Azur et elle compte également l'un des plus grands maîtres parfumeurs, un enfant du Pays, Jacques Cavallier.

Né à Grasse le 24 janvier 1964, il est petit-fils et fils de parfumeur. Il a créé plus de 80 fragrances et parfums pour de grands noms comme les Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Issey Miyake, Yves Saint Laurent, Fenty Beauty et Lancôme.

Domaine "les fontaines parfumées" Crédit : Morad DJABARI

Il est depuis plusieurs années le parfumeur-créateur pour Louis Vuitton du groupe de luxe LVMH. Et c'est dans le domaine Les fontaines parfumées qu'il compose et puise son inspiration. Un lieu exceptionnel dans le centre de Grasse, où l'immense jardin recense plus 450 espèces de fleurs et d'herbes aromatiques. On y trouve la rose, le jasmin, des orangers ou encore 20 sortes de menthes différentes.

Un jardin comme celui-là, c'est unique au monde et c'est pour moi un lieu d'inspiration, un terrain de jeu incroyable. Jacques Cavallier

C'est dans le jardin de ce domaine remis en état par la fondation LVMH que son travail débute. Jacques Cavallier sent, respire par exemple l'odeur du jasmin. Une fleur blanche qui a l'odeur de la fraise et du cassis d'après le maître parfumeur.