Un journaliste de RTL devient pisciculteur le temps d'une journée

La pisciculture des Viviers du Comminges est posée au pied des Pyrénées, à Antignac, en Haute-Garonne, au fond de la vallée de Luchon. Là-bas, les nuages s'accrochent à la montagne, l'eau circule d'un bassin à l'autre. Les libellules se tiennent éloignées des plans d'eau agités par les remous des truites et des saumons. C'est dans ce lieu féérique que se niche une exploitation tenue par un passionné.

La culture bio et artisanale d'Émilien Nouals, pisciculteur à la stature haute et solide, est entretenue dès huit heures du matin : "Il y en a un qui nettoie les grilles, pour s'assurer que tous les poissons vont bien, que les bassins sont bien oxygénés, et ensuite on va nourrir les différents bassins".

Observer, puis nourrir, voilà la mission quotidienne. Les poissons sont alimentés par des granulés spécifiques à chaque espèce et à chaque stade de développement. Les bassins des plus petits poissons sont protégés par des filets pour éviter le braconnage des hérons.

Photographie de la pisciculture d'Emilien, au pied des Pyrénées, dans les Viviers du Comminges. Crédit : RTL / Tejero

Un "retour aux sources"

Après une carrière de dix ans dans la grande distribution, dans laquelle il était directeur de magasins de jouets, Émilien a repris la pisciculture familiale. Ce dernier s'en amuse : "C'est un retour aux sources". En effet, il court autour de ses bassins depuis tout petit, alors quand ses parents ont décidé d'arrêter, prendre la relève a été une évidence pour lui. Mais ce n'était pas chose aisée : tout avait été détruit par l'inondation de 2013. Alors, il s'est retroussé les manches et a tout reconstruit lui-même.