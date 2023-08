Un journaliste de RTL devient sauveteur sur une vedette de la SNSM le temps d'une journée

Plus qu'un job d'été d'un jour, peut-être une future vocation ? Dans le Golfe du Morbihan, en Bretagne, j'embarque à bord de la vedette de 11,60m des sauveteurs en mer, la "SNS 277 Président Charles Pilorget" du nom du fondateur de la station, qui a consacré sa vie au sauvetage. C'est un grand moment. J'enfile la tenue orange SNSM avec l'incontournable gilet de sauvetage. Avec l'équipage de ce canot et d'autres vedettes du Morbihan, ainsi que des semi-rigides on va participer à un exercice technique pour effectuer en situation des sauvetages dans les puissants courants du Golfe.

Avec mon bras, j'indique au patron de la vedette qui est à la barre où se trouve la victime. Je ne dois pas la quitter des yeux. Les nageurs embarqués en combinaison, casqués avec un gilet de sauvetage se précipitent vers le pauvre homme à bout de souffle qui fait des grands SOS avec ses bras. Son petit voilier vient de chavirer. Les gestes de récupération sont rapides et précis, le naufragé allongé sur une barquette jaune - à l'horizontale pour éviter un arrêt cardiaque - est hissé à bord de la SNS 277. L'homme est conscient. Fier comme Artaban dans mon rôle de canotier d'un jour, je lui demande de me raconter sa mésaventure, s'il souffre, s'il prend des médicaments. Un bilan de santé est effectué par un secouriste chevronné, puis envoyé par VHF - la radio embarquée des marins - au Cross Etel, le centre de secours.



Une porte sur un semi-rigide

Particularité du Golfe du Morbihan, qui ne facilite pas le sauvetage, le très fort courant. En quelques minutes, nous dérivons sur plusieurs centaines de mètres. Impressionnant. La SNSM est une grande famille, on m'invite à monter dans le nouveau semi-rigide SNS7-019 "Président Gerard Kerscaven" de la station de la presqu'île de Quiberon. Une vraie bombe avec ses deux puissants moteurs de 150CV. Piloté par des sauveteurs expérimentés, ce zodiac possède une "porte" sur le côté, bien pratique pour embarquer une victime, mais aussi les nageurs de retour de mission.

Combien gagnent les sauveteurs ?

Le calcul est vite fait. Zéro euro multiplié par zéro, égal zéro. Pas un centime. Rien. Les équipages de la SNSM sur les vedettes sont tous des bénévoles. À ne pas confondre avec les sauveteurs de plage, l'été, rétribués par les communes. Ces sauveteurs bénévoles possèdent tous les diplômes de secourisme, les permis bateaux et surtout une solide formation dispensée dans des centres de la SNSM comme à Saint-Nazaire. Le recyclage est permanent. L'expérience des anciens sert aux plus jeunes. Anciens pêcheurs, marins d'État, plaisanciers, policiers... Tous forment une grande famille. Alors changer de job, pourquoi pas ! Si la SNSM m'adopte.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info