publié le 09/11/2018 à 21:20

Philippe Geluck a encore sévi. Il publie chez Casterman Philippe Geluck pète les plombs. Le dernier d'une trilogie débutée en 2009 avec Geluck se lâche, et qui a continué en 2011 avec Geluck enfonce le clou. L'album est fait de textes, plus ou moins courts, mais surtout de dessins parfois extrêmement féroces.



"Je ne suis pas que le gentil monsieur qui dessine Le Chat. Si on lâche un peu les chevaux, ça peut aller beaucoup plus loin", confie Philippe Geluck à RTL. "C'est un genre dans lequel je me trouve bien, dans lequel je retrouve mes affections de jeune homme quand je lisais Wolinski et toute la bande de Hara-Kiri", raconte-t-il.

L'humour noir, un genre que Philippe Geluck a délaissé durant la naissance du Chat et son développement, et auquel il revient "sous la houlette de Siné [son] ami et maître". C'est en effet dans Siné Hebdo que le dessinateur était revenu à ce style qu'il aime tant.