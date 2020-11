publié le 30/11/2020 à 19:44

Comment ne pas se laisser embarquer et retrouver son âme d'enfant en écoutant et lisant cette histoire de Zelie pirate libre et farouche ? L'idée de ce premier album jeunesse pour Aurélie Cabrel est né tout simplement en cherchant une histoire à raconter à sa fille.

Voici donc Zelie, née dans une famille de pirate et qui ne rêve que d'une chose : s'embarquer sur un navire parce qu'elle a le sabre chevillé au corps, mais, c'est une fille et son destin ce serait plutôt d'aller travailler dans le magasin de sa mère à terre.

"On voulait une histoire qui vraiment s'adresse autant aux petites filles que aux petits garçons, explique Aurélie Cabrel. C'est vrai que ce n'est pas évident de trouver des histoires comme ça parce que à ces âges là, c'est vrai que justement on revendique vraiment son appartenance au sexe féminin ou masculin".

Elle poursuit : "Moi, j'ai un petit garçon une petite fille et chacun a son univers bien défini. On voulait essayer d'aller au delà de ça. Donc du coup on voulait absolument aller dans le monde de la piraterie et puis on s'est dit : pour amener le côté féminin à tout ça, on va on ne va pas écrire l'histoire d'un petit héros on va écrire l'histoire d'une petite héroïne. Zelie était née".

Comment a été composé cet album ?

En famille et avec les copains : Esthen Dehut le compagnon d'Aurelie Cabrel a tout finalisé, et à la composition : les amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia qui avait déjà travaillé avec Francis Cabrel sur un conte musical baptisé L'enfant porte en 2011.

"Cette petite fille a complètement raison explique Aurelie Cabrel. Je crois qu'en tant que parent on a énormément de leçons à recevoir de nos enfants. Je crois que justement ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on a raison. D'ailleurs on voit tous les jours quand je me lève je me demande tous les jours ce que je ferai quand je serai grande !

On avait envie de rêver. Je lui ai permis de rêver autant dans les illustrations que dans la musique et c'est vrai que la musique ça allait très très facilement parce qu'en fait en tout cas pour la composition. On a tous composé ensemble. en formant des binômes.

Tout s'est passé super naturellement, mais Zelie a un grand grand pouvoir. je pense qu'elle existe vraiment ! Elle m'épate parce qu'elle elle embarque tout le monde et tout est hyper simple avec cette Zelie ! ".

Zelie, personnage dont la famille est unie, qui habite loin du monde turbulent, et où on partage une même passion ça nous rappelle un peu les cabrel non ?...

Et à propos de famille, il y a un invité un invité particulier sur cet album : Francis Cabrel le papa d'Aurelie, c'est lui qui signe la préface des aventures de Zelie La pirate.

"Voilà que ma fille à qui j’ai raconté tant d’histoires dans sa chambre d’enfant vient à son tour m’en raconter une. Et une belle." écrit Francis Cabrel.

"Avec du vent dans les voiles, des personnages batailleurs, des mers lointaines, des pirates, des perroquets , des jambes de bois , une héroïne jolie à croquer et des chansons comme ses amis et elle savent si bien faire. Un navire, une énigme à résoudre , d’un coup c’était moi l’enfant et je me suis laissé embarquer".

Si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez Francis Cabrel accompagner guitare en main quelques uns des jolies chansons qui composent cet album.

> Zelie la Pirate

Et Aurelie Cabrel d'ajouter : "C'était super important pour moi, sachant qu'en plus, on le sait on ne va pas le répéter mille fois mais c'est quelqu'un d'hyper timide et réservé. Et c'est vrai que quand il s'agit de mettre des ressentis ou de mettre ses sentiments sur la table il y a énormément de pudeur qui se dégage de mon père et c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est si touchant et que les gens l'aiment au delà de ses chansons. Moi j'ai été super super émue quand j'ai reçu la préface parce que je trouve que cette préface elle est, comment dire, elle est à son image : Elle est juste je n'ai pas d'autres mots... elle est juste".



Un spectacle en préparation ?

On imagine que la troupe ne va pas en rester là, et l'évidence serait de faire monter Zelie sur scène. Ce à quoi Aurelie Cabrel répond avec sagesse : "Imaginer un spectacle : j'adore. C'est vraiment une envie qu'on a tous mais chaque chose en son temps. D'abord on a un très très joli livre qu'on a vraiment envie de savourer déjà."

Savourons donc cette histoire en musique de Zelie la pirate disponible dans toutes les librairies de France, vous pouvez aussi commander le livre CD, et découvrir les coulisses de sa création sur le site Zelie la pirate .