Guillaume Musso, l’écrivain devenu le Neymar de la littérature

publié le 24/04/2018 à 21:03

C'est depuis des années l'auteur le plus vendu en France. Il faut dire que Guillaume Musso, qui sort ce mardi 24 avril son nouveau roman La Jeune fille et la nuit, le premier chez son nouvel éditeur, revendique son statut d'écrivain populaire. "La culture ne doit pas être sectaire"... Ce mantra, lui vient de sa mère, bibliothécaire.



Alors que le jeune Guillaume passe ses mercredis et vacances avec elle au milieu des livres, Paulette lui fait lire Flaubert, Proust ou Pagnol et lui conseille d'aller voir Claude Sautet et Les Bronzés au cinéma. C'est avec le même argument qu'il balaient aujourd'hui les critiques de ceux qui lui reprochent d'écrire des romans de plage. "J'assume d'être dans le divertissement", répond l'écrivain.

Pas élitiste, pas snob, pas bling bling, Guillaume Musso préfère jouer la carte de la pudeur. Une règle familiale aui lui fait par exemple refuser toute interview croisée avec l'un de ses deux frères, lui aussi écrivain.

Des chiffres qui donnent le tournis

Pourtant les chiffres de ses ventes donnent le tournis. Encore 1,5 million de livres écoulés l'an dernier et des best-sellers en série depuis près de 15 ans. Un succès qui n'est pourtant pas immédiat. Son premier roman, paru en 2001 trouve peu de lecteurs.



Le jeune professeur d'économie fait tout de même le choix de se consacrer à l'écriture. Après un grave accident de la route, il publie Et Après. Le héros revient de la mort. Et l'auteur signe son premier best-seller qui a été traduit dans une vingtaine de langues. Le début de la gloire.



L'été dernier, Guillaume Musso devient le Neymar de la littérature. Son transfert de XO vers Calmann Levy agite le monde de l'édition. L'auteur, lui, botte en touche, revendique sa liberté et un nouveau départ.

De retour à Antibes

Un nouveau départ qu'il ancre dans le Sud de la France, loin de New York, qu'il a déjà tant conté après y avoir vendu des glaces l'été de ses 19 ans. Cette fois, le jeune père de famille a choisi Antibes, sa ville natale comme toile de fond de La Jeune fille et la nuit, son 16e roman.



Le jeune père de famille 43 ans savoure aujourd'hui son statut de taulier de la littérature française. Lui, qui assure n'avoir jamais eu l'ambition des prix littéraires, revendique aujourd'hui un autre titre remis par la commune libre du Safranier, institution du vieil Antibes. Guillaume Musso est devenu chevalier de l'ordre du Pissalat ! Lui qui clame sa passion sans borne pour la pissaladière, une spécialité niçoise... Éminemment populaire.