"Toilette" : l'histoire d'un mot aux significations multiples

publié le 21/04/2018 à 08:45

C'est le mot "Toilette" qui est analysé cette semaine. Alors, au pluriel ou au singulier ? Lieux d’aisances ou élégance ? "Toilette" fait partie de ces mots dont la signification varie selon le contexte. C’est parce qu’il en a beaucoup changé depuis qu’il est arrivé dans notre langue, aux alentours du XIVe siècle. Au départ, très logiquement, il s’agit d’une "petite toile fine" ?



Le mot désigne ensuite la petite pièce de toile que l’on posait sur une table où l’on disposait les outils servant à se faire beau : le peigne, les crèmes, les poudres, etc. Tout ça avant l’eau courante et des salles de bain bien entendu. Cette évolution, c’est ce que nous explique Sylvie Brunet dans son tout petit tout livre Les Mots aux origines étonnantes, chez First Editions.

Le mot désigne "les lieux d’aisances" à partir du XXe siècle

Ensuite, comme cela arrive souvent dans la langue, par déplacement (on appelle cela une "métonymie"), on se met à désigner par le mot "toilette" cette table même où l’on pose éventuellement une cuvette et les produits d’hygiène, avant l’arrivée du lavabo.



Puis vient la locution "faire sa toilette", sans oublier l’acception du mot "toilette" comme synonyme vieilli – c’est dommage – de la tenue vestimentaire d’une dame. Enfin, au XXe siècle, le mot passe au pluriel et se met à désigner "ce que l’on appelait auparavant les lieux d’aisances", le petit coin, les WC, là où même le roi se rend à pied, les wawas, les cagoinces, bref, le cagadou comme on dit dans le Midi.