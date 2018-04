Viktor Lazlo : "Je me suis pensée juive très longtemps"

publié le 20/04/2018 à 20:31

Viktor Lazlo publie chez Grasset son quatrième livre Les Passagers du Siècle. "une histoire d'amour transgénérationnelle". Le roman suit l'histoire d'amour entre une esclave et un juif polonais, puis celle de leur fille avec un anarchiste juif.



"On suit ces groupes à travers la planète puisque ce sont vraiment des voyageurs, obligés de fuir, déportés...", raconte la romancière dans une histoire qui se déroule de 1860 à nos jours et d'Afrique, à Cuba, en passant par Nantes ou encore la Pologne.

L'histoire de Viktor Lazlo, elle-même descendante d'esclave, l'a "sans doute" poussé à écrire ce livre. "On ne m'a pas transmis mon histoire. Quand j'étais adolescente, j'avais une espèce de souffrance que je ne comprenais pas et j'avais autour de moi beaucoup d'amis juifs ashkenaze et j'ai 'déporté' cette souffrance sur les juifs et sur l'histoire que je connaissais des déportations juives et je me suis imaginée juive, ce que je ne suis pas. Je me suis pensée juive très longtemps", confie-t-elle.