publié le 12/03/2021 à 20:32

Dans RTL Soir, deux hommes connus des auditeurs de RTL sont venus présenter leurs livres récemment parus. Dans Histoires insolites de la chanson française, Éric Jean-Jean revient sur les grands titres qui ont marqué plusieurs générations dans l'Hexagone. "Je suis remonté jusqu'en 1900 en commençant pas Viens Poupoule et je finis par les chanteurs Hatik et Grand Corps Malade" explique l'animateur.

"J'ai choisi que des tubes qui ont marqué la mémoire collective française" détaille Éric Jean-Jean dont l'ouvrage est publié aux éditions City. De son côté, Florian Gazan a rédigé son premier roman, Ibysse, dans lequel il raconte une histoire d'amour compliquée, aux allures de témoignage, puisqu'il s'inspire de ses faits passés.

"Il y a une vingtaine d'années, ma compagne de l'époque m'a mis à la porte du jour au lendemain [...] et je me suis retrouvé à la rue puisque je vivais chez elle, je n'avais pas d'appartement et je me suis réfugié dans un hôtel" souligne-t-il.

"Quand je me replonge dans le bouquin, je raconte des choses assez crues, assez dures mais je voulais être très honnête et ne pas édulcorer le propos [...] en étant le plus réaliste possible avec les mauvais côtés qu'on peut avoir" ajoute Florian Gazan.