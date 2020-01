publié le 29/01/2020 à 14:30

C'est sous la forme d'une lettre, d'une longue lettre, inspirée de sa propre vie, que l’éclectique Erik Orsenna (romancier, académicien, ex plume de François Mitterrand, enseignant...) revient au roman. Briser en nous la mer gelée, disponible depuis le 3 janvier aux éditions Gallimard, est une oeuvre sur l'amour, l'amour "fou" et le temps qui use les couples qui n'y prennent garde... Une histoire vraie qui se termine sur le détroit de Beiring (83 kilomètres qui séparent l'Alaska aux Etats-Unis de la Sibérie en Russie): "tout un symbole !" selon l'auteur.

"Voici l’histoire d’un amour fou. Et voici une lettre, une longue lettre envoyée à Madame la Juge, Vice-Présidente aux affaires familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10 octobre 2011, elle a soupiré : "Dommage, je sentais beaucoup d’amour en vous." Comme elle avait raison ! Mais pour nous retrouver, pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager. Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la planète, jusqu’au Grand Nord, vers des territoires d’espions d’autant plus invisibles que vêtus de blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d’or et des trésors perdus, refuge des loutres de mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous ? Tout est Géographie.

Qu’est-ce qu’un détroit, par exemple le détroit de Béring ? Un bras de mer resserré entre deux continents. À l’image exacte de l’amour. Et c’est là, entre deux îles, l’une américaine et l’autre russe, c’est là que court la ligne de changement de date."

Briser en nous la mer gelée Crédit : Gallimard

Également en studio avec Stéphane Bern:

Charles Mollet, metteur en scène et président de Polaris, spécialiste des productions qui lient patrimoine et aventure humaine et Olivier Gillot. Tous deux viennent nous parler d'un événement exceptionnel: en juin 2020, le Château de Rambouillet sera le théâtre d’une vaste scénographie créée par Polaris Production en association avec le Centre des monuments nationaux. Le but est de faire revivre aux visiteurs les coulisses du sommet d’État qui a réuni à Rambouillet les Présidents Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower le 3 septembre 1959 et la conférence qui s’est tenue également à Rambouillet le 20 décembre, de la même année. Un spectacle unique qui nécessitera la participation de 600 bénévoles et devrait attirer 15 000 visiteurs !

Charles de Gaulle et Dwight D. Eisenhower le 3 septembre 1959 Crédit : secret-defense

Secrets défense: Château de Rambouillet - Du 5 au 28 juin 2020: les vendredis de 19H à minuit - Les samedis et dimanches de 19H à minuit - Soirée spéciale le jeudi 18 juin - Ouverture prochaine de la billetterie sur secret-defense.fr

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Eric Dussart et Patrice Carmouze !