Plus belle gare de France : votez entre Metz et Limoges

publié le 21/12/2018 à 11:43

La gare de Metz va-t-elle être sacrée une deuxième année consécutive ? Cette année la finale du concours de la plus belle gare de France oppose celle de Metz, vainqueur en 2017 à celle de Limoges. Les votes se déroulent sur Facebook (et ci-dessous sur RTL.fr), et seront clos ce vendredi à 12h00.



C'est un véritable "championnat des gares" qu'a lancé la SNCF en novembre, avec des sélections régionales suivi d'un tableau final de 16 gares. En finale on retrouve dans le coin gauche, la gare de Metz "tenante du titre", ancienne préfecture de Moselle, inaugurée en 1908. Le bâtiment est inscrit monument historique depuis 1975.

Elle sera opposée, dans le coin droit, à la gare de Limoges, inaugurée en 1929 et également classée monument historique depuis 1975. Le bâtiment qui surplombe les voies ferrées est devenu avec la porcelaine, le symbole de la ville.

Les internautes ont jusqu'à midi ce vendredi, pour voter sur la page Facebook "Gares & Connexions".

