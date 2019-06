Elle a l’air heureux… ou heureuse ?

publié le 23/06/2019 à 09:19

Le mot "air" a plusieurs sens. Il y a l’air que l’on respire, bien-sûr, et puis le petit air de musique, et enfin l’apparence, et c’est cet air-là qui défrise Patricia, qui m’a adressé un courriel à l’adresse langue@rtl.fr.

Voici ce qu’elle m’écrit : "Bravo et merci pour votre chronique (merci, Patricia !). La langue française évolue…" On est bien d’accord, Patricia, je le dis sans cesse. "Mais elle n’évolue pas dans le bon sens, malheureusement", selon Patricia. Ah bon ? "Nous entendons de plus en plus : elle a l’air furieuSE ! Elle a l’air gentiLLE... NON, NON et NON, messieurs les journalistes, acteurs, actrices, scénaristes... On dit : Elle a l’air furiEUX, elle a l’air gentIL... L’adjectif s accorde au mot : air...".

Alors, Patricia a-t-elle raison d’être aussi furieuse ? Eh… non. C’est une question que l’on me pose souvent, sans doute parce que le problème ne se pose pas au masculin.

Au masculin, aucun problème

Si je dis "Stéphane a l’air malin", que l’on accorde avec "air" ou avec "Stéphane", ça ne change rien, les deux sont masculin singulier. De même, au pluriel, la différence ne s’entend pas, elle ne se voit qu’à l’écrit (un sou pas à l’adjectif), et parfois il n’y a même aucune différence.

Si j’écris : "Pascal et Stéphane ont l’air joyeux ce matin", joyeux se termine en "eux" qu’il soit masculin singulier ou masculin pluriel. Mais quand le féminin arrive, là, pas moyen d’y couper, il faut savoir ce que l’on fait.

Les deux sont possibles

Alors, qu’est-ce qu’on fait ? La bonne nouvelle, c’est que, une fois n’est pas coutume, tous les dictionnaires, et même l’Académie française, sont d’accord sur le sujet. Voici par exemple ce qu’en pense Larousse.fr : "L’adjectif qui suit avoir l'air s'accorde avec le sujet. Les projets ont l’air bien conçus. Cette laitue a l'air fraîche."



"Si air n'est pas déterminé par un complément, l’accord se fait le plus souvent avec le sujet de avoir, précise le dictionnaire : elle a l’air sérieuse". Donc Patricia se trompe ? Pas tout à fait non plus.



Car "l’accord avec air, moins fréquent, selon Larousse, n’est pas pour autant incorrect : elle a l’air sérieux, son air est sérieux, elle a un air, un aspect sérieux. En somme les deux solutions sont possibles, même si la forme privilégiée par Patricia, l’accord au masculin singulier, avec air, est la plus rare.

Exception faite lorsque "air" est déterminé par un complément

Par ailleurs, il y a un cas dans lequel elle a absolument raison d’accorder au masculin singulier, c’est lorsque "air" est déterminé par un complément. Là, l’adjectif s'accorde obligatoirement avec air. "Elle a l’air sérieux d’une femme d'affaires".



En résumé : "Elle a l’air heureuse" tout court, mais "Elle a l’air heureux d’une personne qui vient encore d’apprendre un truc sur la langue française !" Bref, elle a l’air heureux d’une auditrice de RTL Matin Week-end !