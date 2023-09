Depardieu : que vaut sa collection d'art, mise aux enchères par l'acteur ?

"L'homme qui marche" du sculpteur Germaine Richier est l'une des oeuvres les plus impressionnantes de la collection de Gérard Depardieu.

Les 25 et 26 septembre, Gérard Depardieu mettra en vente son impressionnante collection d'œuvres d'art, à Drouot. Si l'acteur s'est révélé être un passionné d'art moderne, il n'a pas collectionné pour spéculer. D'un point de vue commercial pourtant, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs : sa collection comprend des œuvres de Calder, Miró, Braque, Duchamp, Hockney ou encore Niki de Saint Phalle.

Le comédien a également acquis des raretés, comme des tableaux du peintre Eugène Leroy. C'est un éclectique qui aime autant les toiles d'Odilon Redon ou de Mariam, une jeune artiste azerbaïdjanaise de 32 ans. En ce sens, sa collection est à son image : puissante.

Gérard Depardieu a commencé à acheter sérieusement des œuvres à la fin des années 1980 : "Ses premiers pas dans le domaine ont été lorsqu'il a tourné le film Camille Claudel", explique David Nordmann, le commissaire-priseur en charge de la vente. "À cette occasion, il a vécu comme Rodin et il a découvert le plaisir de la sculpture, de pouvoir toucher les œuvres." À l'issue du film, l'acteur acquiert ses trois premiers bronzes du célèbre sculpteur, véritable déclic dans sa passion pour l'art.

Une collection estimée à près de cinq millions d'euros

Les prix aussi sont éclectiques : les premières estimations commencent à 600 euros pour monter jusqu'au million d'euros pour L'homme qui marche, une sculpture monumentale de Germaine Richier, œuvre coup de cœur de l'acteur qu'il exposait dans l'entrée de son domicile.

Son artiste fétiche reste néanmoins Eugène Leroy, dont il a d'abord acquis des tableaux par amitié, puis se documentant sur le peintre originaire de Tourcoing et se passionnant pour ce dernier, en devint l'un des collectionneurs les plus importants. 31 tableaux sont ainsi mis en vente dans la collection de Gérard Depardieu, des toiles estimées entre 5.000 et 120.000 euros.

Cette vente aux enchères exceptionnelle, estimée entre trois et cinq millions d'euros, pourrait-elle être obscurcie par les accusations de violences sexuelles pesant sur l'acteur ? "La collection est d'une telle qualité que les gens qui s'intéressent à l'art vont être là quoi qu'il arrive", estime le commissaire-priseur. "Les démêlés judiciaires de Gérard Depardieu ne font pas le poids par rapport à la qualité de la collection."

Avant la mise aux enchères, la collection de l'acteur est exposée gratuitement au sein de la maison de vente Drouot à Paris, du samedi 23 au mardi 26 septembre.