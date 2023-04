Ce mercredi 19 avril, devant le théâtre Sébastopol, dans le centre de Lille, une centaine de manifestants a répondu à un appel de différents collectifs féministes locaux. À 20 heures, à quelques minutes du début du concert, les manifestants bloquaient toujours l'accès aux spectateurs, scandant "Vous n'avez pas honte" ou "Vous financez un violeur".

Cette mobilisation fait suite aux 13 nouveaux témoignages de violences sexistes et sexuelles, révélés par le journal Mediapart. Ces agressions auraient été commises par l'acteur sur onze tournages entre 2004 et 2022. Depuis 2020, l'acteur était déjà mis en examen pour des soupçons de viols et d'agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.

"Cette manifestation est complètement injustifiée parce que, jusqu'à preuve du contraire, Depardieu n'a été condamné pour rien du tout, donc ce n'est que suspicion", a affirmé dans la file d'attente une spectatrice âgée de 58 ans. La police a été dépêchée sur place et le théâtre a ouvert un nouvel accès afin que tous les spectateurs puissent entrer dans les lieux.



Les féministes l'accablent, l'acteur dément

"On trouve que c'est indécent que Gérard Depardieu soit là, qu'il chante Barbara", a expliqué une retraitée de l'Éducation nationale, "en tant que femme et syndicaliste on se devait d'être là." Quant à Gérard Depardieu, l'acteur de 74 ans "dément formellement l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la loi pénale", a fait savoir le cabinet d'avocats Temime, en charge de le défendre à Mediapart.



La représentation lilloise était la première depuis l'article de Mediapart, dans le cadre d'une tournée menée depuis 2017 par l'acteur, en hommage à la chanteuse française, Barbara.

