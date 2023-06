"C'est beaucoup d'émotions pour lui". Alain Delon met aux enchères une partie de son imposante collection. Pas moins de 81 œuvres d'art, principalement du XIXe siècle, doivent être vendues à travers le monde. Au menu : des tableaux, des sculptures ou encore des dessins pour une valeur estimée entre 4 et 5 millions d'euros.

"Ça fait quatre ans qu'il y pense, il n'a jamais voulu d'une vente posthume, il l'a toujours dit", confie sa fille, Anouchka Delon. " Être témoin de cette belle vente c'est beaucoup d'émotions pour lui mais c'est aussi très excitant. Il m'a toujours dit : 'Quand les gens partent, il y a une vente après. Ce sont les seuls à ne pas voir ce qu'il se passe'. Il a de la chance de voir ce qu'il va se passer autour", poursuit-elle.



"Le fait de voyager aux États-Unis puis en Asie, on se rend compte de l'aura de notre père. Les gens le connaissaient en acteur, mais le connaissent aussi en collectionneur là-bas. C'était un peu un choc, on se rend compte du rayonnement qu'il a à l'international", témoigne Anouchka Delon. Les enchères ont débuté à New York, elles auront ensuite lieu Hong Kong, Genève puis à Paris le 22 juin

