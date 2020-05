Paris : l'Atelier des lumières rouvre ses portes ce mardi

publié le 24/05/2020 à 19:06

Ce sera un des premiers musées à rouvrir ses portes après le confinement. L'Atelier des lumières va de nouveau accueillir des visiteurs pour son exposition numérique "Monet, Renoir, Chagall... Voyages en Méditerranée", uniquement sur réservation.

"Bonne nouvelle ! L’Atelier des Lumières rouvrira ses portes le mardi 26 mai !", a annoncé l'établissement sur Twitter. Des précautions sanitaires seront bien sûr à respecter, détaille BFMTV.

En plus du port du masque obligatoire, les visiteurs devront se soumettre à une prise de température à l'entrée du musée et éviter les regroupements. Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition et, sans réservation, il sera impossible de venir profiter du spectacle. L'Atelier des lumières a également dû abandonner les vestiaires qui présentent trop de risques d'hygiène.

🔴 Bonne nouvelle ! L’Atelier des Lumières rouvrira ses portes le mardi 26 mai!



Pour réserver vos billets et pour plus d'informations sur les mesures de sécurité



© Culturespaces / D. Chauvet-Roldan#AtelierDesLumieres pic.twitter.com/mTMrFEEHjL — Atelier des Lumières (@AtelierLumieres) May 20, 2020