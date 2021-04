"Cool Parano" de Benoit Carbonnel est la BD RTL d'avril 2021

publié le 30/04/2021 à 11:20

La bande dessinée RTL d’avril 2021 est Cool Parano de Benoit Carbonnel aux éditions Même pas mal.

C’est un peu le testament d’un graffeur. Cocteau disait : "L’homme qui aime écrit sur les murs, eh bien les graffeurs aiment graffer. Ils en ont fait un art que certains apprécient comme une poésie urbaine et que d’autres rejettent de toutes leurs forces. Est-ce que graffeurs abîment, salissent, dénaturent, vandalisent les murs des immeubles, les rames de métro et autres devantures de magasins ? Ou est-ce qu’ils offrent aux tristes murs de nos villes la chance de servir de support à l’art ?" Benoit Carbonnel, se pose ces questions, et il y répond par un album dans lequel il raconte sa vie de graffeur.

Cool Parano est donc un album furieusement autobiographique. Mais c’est aussi un documentaire unique, complet, sur cette activité artistique qui a tout de même enfanté, excusez du peu, un artiste comme Jean-Michel Basquiat, un des peintres les plus cotés au monde, aujourd’hui. Benoit Carbonnel a arrêté le graff en 2015, après quinze années d’activité intense.

"Cool Parano" de Benoit Carbonnel est la BD RTL du mois d'avril 2021 Crédit : éditions "Même pas mal"

Un premier roman graphique pour Benoit Carbonnel

Aujourd'hui Benoit Carbonnel n'est plus graffeur, il est graphiste, c'est moins dangereux et plus rentable. Il a aussi publié un album d'illustration. Mais Cool Parano est son premier roman graphique. Dans Cool Parano, le héros signe "coin coin".

Le personnage de Benoit Carbonnel n'a jamais de remords de défigurer les lieux. D'autant plus qu'on ne fait pas de carrière dans le vandalisme, mais quand on prend goût à la chose, ça devient obsessionnel, le but est de faire des coups d'éclat toujours plus audacieux pour accéder au rang de King au sein du milieu. "King", fait partie du jargon des graffeurs, qu'on appelle aussi "geurta", tagueur en verlan. Les graffeurs se livrent une véritable guerre des clans, c’est à qui effacera le tag de l’autre, le plus vite possible. On marque son territoire, c’est primitif, ils appellent ça "Toyer".

On se demande finalement ce que les tagueurs préfèrent : peindre ou prendre des risques ? Échapper à la police ou devenir le roi des tags ? Au-delà de toutes ces questions, l’album raconte la trajectoire d'un homme qui a vécu sa passion jusqu’au bout. Une chose est certaine, après avoir lu Cool parano, vous ne regardez plus jamais le Graf de la même manière.