"Mégafauna" de Nicolas Puzenat est la BD RTL de mars 2021

publié le 30/03/2021 à 11:45

Mégafauna, de Nicolas Puzenat (éditions Sarbacane) est notre BD RTl du mois de mars. Cet album nous plonge dans un monde imaginaire, en 1488 après Kramech. Un monde où les Méroghs et les Nors, deux peuples aussi différents que le furent les sapiens et les néandertaliens, vivent séparés par une immense muraille. Un petit passage permet néanmoins les échanges commerciaux entre ces deux ethnies. Ce sont surtout les Méroghs qui vendent aux Nors leurs produits luxueux, des tissus en soie, aux pierres précieuses.

Tout allait très bien jusqu’au jour où les Nors ont commencé à acheter moins de marchandises. Le roi des Méroghs décide alors d’envoyer deux émissaires. Non pas deux diplomates, mais deux jeunes médecins, Timoléon et Ponthus pour se renseigner, d'une manière plus subtile, sur les raisons de ce boycott et surtout découvrir, grâce à leurs connaissances scientifiques, le secret des Nors, génétiquement très différents, décrit même comme démoniaques.

Un des thèmes de l'album, c'est à la découverte de l'autre ! On est en plein dans l’actualité. On a de la chance avec le racisme : on est toujours dans l’actualité. Le voyage de Timoléon et Ponthus est très surprenant, très déroutant... La nourriture qu’ils découvrent est étrange, les rapports hommes-femmes sont différents, sexuellement plus libres. Chez les Nors, les hommes et les femmes se ressemblent... Même stature physique, même fonctions... à deux exceptions près : le pouvoir religieux est l'apanage des femmes et le pouvoir politique est exclusivement réservé aux hommes. Ce qui ne plaît pas du tout à la fille du Dimaral, le potentat local...

"Mégafauna" de Nicolas Puzenat Crédit : Sarbacane

Deux êtres qui n’appartiennent pas à la même espèce peuvent-ils se désirer ? C'est aussi un des thèmes de Mégafauna, qui, comme son nom l’indique parle du rapport à la nature qui est luxuriante chez les Nors, avec des animaux préhistoriques qui sont toujours là et très aride chez les Méroghs, qui n’ont pas pris soin de leur environnement… Les deux ethnies font partie de la mégafaune.

Nicolas Puzenat, l’auteur, est agrégé de lettres. Il a toujours été fasciné par l’histoire de l'humanité et de ses différentes branches, qui ont longtemps cohabité avant de peut-être s’entretuer… Puzenat crée un monde imaginaire, mais qui offre souvent quantité de paraboles sur notre monde actuel, où se sont toujours les violents qui l’emportent. Mégafauna est son deuxième album.