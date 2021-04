Alexis Jenni observe l'amour qui dure dans son roman "La beauté dure toujours"

publié le 29/04/2021 à 10:42

Parlons donc d'amour ! Par les temps qui courent, ça ne peut pas faire de mal ! L'écrivain Alexis Jenni, prix Goncourt 2011 avec L'art de la guerre est de retour dans les librairies avec La beauté dure toujours publié chez Gallimard. Celui qui avait magistralement évoqué il y a 10 ans les guerres menées par la France pendant le XXe siècle nous propose un joli contrepied avec un beau roman d'amour, et pas n'importe lequel, l'amour qui dure, qui résiste aux assauts du temps.

Quand le narrateur de son livre, écrivain lui aussi, confie son projet à son éditeur, il s'entend répondre : "Tu rigoles ?"... "Bah oui, c'est le sujet le plus rebattu du monde, concède l'auteur au micro de RTL. Dans la littérature, on parle souvent des débuts de l'amour, cette exaltation, et on parle de la fin avec un côté mélancolique-dépressif. Mais le couple qui dure, on n'en parle pas".

Alexis Jenni recourt à un dispositif romanesque séduisant. Il nous fait entendre trois voix : celle des deux amants et celle du narrateur qui les observe. Qu'il s'agisse de la rencontre amoureuse, de la flamme du désir, du feu du sexe, des dangers de l'usure, du mystère de la longévité, Alexis Jenni décrit tout cela avec une justesse enthousiasmante et de magnifiques formules comme celle-ci : "La beauté, c'est le battement de mon cœur quand je te vois"...

"La beauté dure toujours" d'Alexi Jenni Crédit : Gallimard

Qui sont les deux amants du livre d'Alexis Jenni ? Felice, une avocate, et Noé, un artiste dessinateur. Deux êtres, deux personnalités, deux univers très différents mais l'amour est capable d'abolir toutes les frontières. "Souvent les couples sont différents. On pourrait imaginer qu'ils ne seraient pas ensemble s'ils n'avaient pas les mêmes goûts et finalement ils sont très bien ensemble. C'est l'échec de l'algorithme amoureux", avance Alexis Jenni .

L'anti-Houellebecq

On sourit aussi dans La beauté dure toujours, notamment lors d'un dîner littéraire en compagnie d'un célèbre écrivain "maigre et négligé, les joues creuses et les cheveux en serpillière espagnole", on aura reconnu Michel Houellebecq dont le narrateur d'Alexis Jenni étrille la vision de l'amour. "Je n’ai jamais dîné avec Michel Houellebecq, seulement avec mes amis. Je ne fréquente pas tellement le milieu littéraire. Mais quelque chose me frappe beaucoup dans l'œuvre de Houellebecq c'est qui ne croît pas à quoi que ce soit et à l'amour encore plus... Il y a une vision assez dépressive, voire dépréciative de l'amour, et ça m'a toujours un peu gêné. Houellebecq a montré quelque chose de la société mais je ne me reconnais pas toujours dans le monde qu'il décrit. Le monde dans lequel je vis est beaucoup plus fun, plus enthousiaste".

"Pour moi l'amour dure plus que trois ans, plaisante Alexis Jenni. Y'a souvent cette histoire de sécrétion du cerveau mais en fait l'amour dure plus longtemps car notre cerveau est plus compliqué que ça. Y'a des couches et des couches de culture et de psychologie, de représentations... Ça peut durer longtemps, et ça c'est mon côté utopiste mais... ça peut durer toujours".