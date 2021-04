publié le 28/04/2021 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : 21 Éléphants sur le pont de Brooklyn, d'April Jones Prince, une histoire captivante.

"1883 : le nouveau pont entre New York et Brooklyn, triomphe de la technologie moderne, vient d'être terminé après quatorze années de travaux. Son inauguration donne lieu à de magnifiques festivités. Mais de nombreux habitants se méfient et doutent de sa solidité..."



21 Éléphants sur le pont de Brooklyn, d'April Jones Prince, illustré par François Roca, lu par Emmanuel Lelard de la médiathèque Marguerite Duras, à Paris.

"21 Éléphants sur le pont de Brooklyn", d'April Jones Prince Crédits : Albin Michel Jeunesse

