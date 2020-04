publié le 25/04/2020 à 12:54

Samedi 25 avril, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à faire le challenge de la planche. "Moi je ne suis pas du tout challenges, mais alors celui-là me plait beaucoup, s'amuse-t-elle. Alors je le partage avec vous parce qu'il permet à la fois de rire, de chanter, d'avoir un corps de rêve et de s'occuper pendant que nous restons confinés chez nous".

"Le vrai nom de ce challenge est américain : 'Plank that song challenge'. Le principe est tout simple : c'est un exercice de gymnastique très connu pour renforcer ses abdominaux. Vous vous allongez sur le sol sur le ventre puis vous vous appuyez sur vos avant-bras pour lever votre corps, les pieds sur la pointe, et vous ne bougez plus".

"Le Plank that song challenge du moment ajoute de la musique. Vous en choisissez une qui vous inspire, qui vous donne la pêche, et vous chantez en même temps que vous tenez votre planche. Filmez-vous, ce sera encore plus drôle et vous pourrez partager avec vos amis".