publié le 16/04/2020 à 09:20

Le quatrième de nos grands témoins de la semaine est reclus dans son appartement près de Paris. Yann Queffélec, écrivain qui a la Bretagne dans le sang et amoureux de la mer, comment vit-il le confinement ?



"Je compense la mer par la nuit, comme si c'était l'océan", explique l'auteur du Dictionnaire amoureux de la mer (Plon). "Et j'e m'échappe de cette manière-là". "Ce n'est pas la première fois que je regarde la nuit avec passion", ajoute l'écrivain de 70 ans. "Mais là, je la regarde avec un regard océanique. Je me déconfine par le spectacle de la belle nuit, presque d'été".

"Je suis un être confiné par définition", estime le Prix Goncourt 1985. "J'adore voyager, j'adore naviguer, j'adore partir, mais à la fois cela ne me pose aucun problème d'être dans un état d'immobilité entre quatre murs avec des livres et avec un bon stylo".

Et pour vivre ce confinement, Yann Queffélec a d'ailleurs un conseil : "Et si, dans ce confinement, on a une bonne santé et le pouvoir de lire des livres, lisez des livres ! Lisez des bouquins ! (...) Même si vous n'en avez pas beaucoup lus jusque-là, vous vous rendrez compte à quel point c'est une jubilation pour le sens et pour l'esprit", assure l'auteur des Noces Barbares.