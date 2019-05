Nuit des musées 2019 : une édition qui mise sur les activités ludiques

publié le 18/05/2019 à 16:20

C'est une nuit des musées sous le signe du jeu qui doit se dérouler samedi 18 mai à partir de 17h30 dans plus de 1.200 lieux en France et près de 2.000 en Europe. Jusqu'à une heure du matin, il sera possible de déambuler dans les musées et de profiter des animations spéciales pour l’occasion. Cette année, la dimension ludique est particulièrement accentuée avec nombre de jeux de piste, enquêtes, escape games,ou autres "Cluedo géants".



L'année dernière, près d'un tiers des visiteurs étaient âgés de 12 à 25 ans, confirmant la popularité de cet événement auprès des écoles et des familles. Parmi les animations phare, que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de la Culture, les visiteurs pourront se sentir pousser les ailes de petits Saint-Exupéry au musée de l'Air et de l'Espace, qui fête son centenaire au Bourget. Au Musée de l'homme, sera projeté "Faites le mur", film du street artist Banksy. L'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (Tarn-et-Garonne) proposera au public une visite aux flambeaux et en musique grâce aux musiciens réunis par la pianiste Geneviève Foccroulle.

Plus de 3.000 événements sur tout le territoire sont ainsi organisés. En 2018, la manifestation avait attiré quelque 2 millions de visiteurs. Cette soirée annuelle particulière, où les musées ouvrent jusque tard dans la nuit, "est un investissement important pour les petits musées car c'est le moment privilégié qui leur permet de montrer tout ce qu'ils font" à un public qui n'en a pas toujours conscience, explique à l'AFP Anne-Solène Rolland, directrice des Musées de France.