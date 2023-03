Comment se porte la langue française ?

Le sujet du jour. Chaque année, 15% des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire sont d’origine étrangère. Le français n’a jamais été autant écrit et parlé dans le monde. On compte aujourd’hui 300 millions de francophones sur la planète.



Pourquoi on en parle ? Comment se porte-t-elle ?, chez nous et dans le monde ? Quelles sont les dernières évolutions de notre langue ? Que veulent-elles dire ? Et comment préserver la langue française ?

Analyse "Notre langue a été enrichie de mots venus d'ailleurs, comme nous avons enrichi d'autres langues", raconte Bernard Cerquiglini linguiste, universitaire et haut fonctionnaire, auteur de nombreux ouvrages consacrés à notre langue, en ajoutant que "la langue française est celle qui a reçu le plus de prix Nobel".

